РИАМО - 31 авг. Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр направили письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы не допустить выхода картины Алексея Учителя «Цой», сообщает Газета.ru.
«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и тому подобное, — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом», — отмечается в письме.
Авторы обращения добавляют, что не давали разрешения на использование имени и изображения музыканта, также его не давали музыканты группы «Кино» и другие правообладатели. Однако фильму выдали прокатное удостоверение.
Родственники попросили президента разрешить ситуацию, не дожидаясь решения суда, потому что, если картина выйдет, то опорочит доброе имя Виктора Цоя и его близких.
Авторы письма уверены, что создатели фильма хотят использовать его, как «вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», а также хотят монетизировать интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»?
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15 августа 1990 года не стало легендарного музыканта Виктора Цоя. Пройди викторину РИАМО к 30-летию смерти Цоя и проверь, насколько ты его фанат.
Твои знания о творчестве Виктора Цоя находятся на уровне среднестатистического культурного человека. «Звезду по имени Солнце» от «Группы крови» ты отличить сможешь, но в тонкостях ранних записей вряд ли разбираешься.
Ты – настоящий знаток творчества Виктора Цоя и помнишь наизусть даже не самые популярные песни. Скорее всего, ты вырос на хитах «Кино». Такая серьезная любовь к произведениям ушедшего 30 лет назад музыканта – лучшее доказательство того, что «Цой жив».
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