РИАМО - 31 авг. Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр направили письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы не допустить выхода картины Алексея Учителя «Цой», сообщает Газета.ru.

«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и тому подобное, — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом», — отмечается в письме.

Авторы обращения добавляют, что не давали разрешения на использование имени и изображения музыканта, также его не давали музыканты группы «Кино» и другие правообладатели. Однако фильму выдали прокатное удостоверение.

Родственники попросили президента разрешить ситуацию, не дожидаясь решения суда, потому что, если картина выйдет, то опорочит доброе имя Виктора Цоя и его близких.

Авторы письма уверены, что создатели фильма хотят использовать его, как «вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», а также хотят монетизировать интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе.