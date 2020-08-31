РИАМО - 31 авг. Семейный юрист Анна Фролова посоветовала всем, кто получает наследство, внимательно проверять информацию об имуществе, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, сообщает Nation News.

«Перед принятием наследства при подаче заявления нужно ознакомиться со всем наследственным делом от корки до корки. Нужно проверить все запросы, которые были направлены нотариусом и были ли по ним получены ответы. У вас есть полгода для принятия и вступления в наследство, лучше подождать, если не уверены в документах», — сказала Фролова.

Она добавила, что при вступлении в наследство человек должен обязательно получить свидетельство о праве на вступление в наследство, в котором будут прописаны все долги на квартиру, если они есть.

Если долги обнаружились, то все наследники платят солидарно в рамках пришедшего к ним имущества.

«Но эта сумма взыскания не может превышать ту сумму общего имущества, которая к ним перешла», — отметила эксперт.

По ее словам, наследники могут отказаться от наследства, если считают его получение нецелесообразным.

Кроме того, рекомендуется направлять запросы во все банки, а не только в крупные. В сложных случаях лучше нанять квалифицированного юриста, который сможет сопровождать весь процесс.