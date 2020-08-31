РИАМО - 31 авг. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что сейчас жизни найденного на территории Наро-Фоминского городского округа 11-летнего мальчика ничто не угрожает, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала, что ребенка нашли полицейские ночью с 29 на 30 августа.
Сейчас его жизни уже ничто не угрожает, он находится в больнице под наблюдением медиков.
Ни ребенок, ни его семья ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадали.
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