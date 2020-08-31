РИАМО - 31 авг. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что сейчас жизни найденного на территории Наро-Фоминского городского округа 11-летнего мальчика ничто не угрожает, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала, что ребенка нашли полицейские ночью с 29 на 30 августа.

«Мальчик хотел прокатиться на электричке, зацепился за подножку последнего вагона, но в пути сорвался. Видимо, от полученных травм потерял сознание. Его нашли только через полтора дня после случившегося. Он получил сильное переохлаждение. Со слов врачей, если бы его нашли чуть позже, было бы уже слишком поздно», – уточнила Мишонова.

Сейчас его жизни уже ничто не угрожает, он находится в больнице под наблюдением медиков.

Ни ребенок, ни его семья ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадали.