РИАМО - 31 авг. Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия текущего года стал меньше в 78 регионах РФ, а вырос только в шести, при этом Московская области заняла вторую строчку среди всех регионов страны по абсолютному объему розничного товарооборота, сообщает РИА Новости.

Первое место с большим отрывом по розничному товарообороту занимает Москва, на долю которой приходится 15% общероссийского объема.

«Московская область находится на второй строчке по абсолютному объему розничного товарооборота. На ее долю по итогам первого полугодия текущего года приходится 7,8% общероссийского объема», — говорится в сообщении.

Также лидерами по объему оборота розничной торговли стали Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Лидеры составляют около 25% общероссийского оборота розничной торговли.

Москва лучше всех также и по обороту розничной торговли на душу населению: около 180 тысяч рублей в первом полугодии этого года. Затем следуют Сахалинская область (164,7 тысячи рублей) и Московская область (154,2 тысячи рублей).