РИАМО - 31 авг. Автокинотеатры Московской области продолжат работать осенью, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В августе для жителей региона работали 12 кинопарковок в 10 городских округах региона, состоялся 81 кинопоказ, площадки посетили свыше 2,5 тысяч автомобилей. Всего со старта проекта автокинотеатры провели более 200 сеансов, на которых было зафиксировано более 10 тысяч машин», – уточняется в сообщении.

В сентябре на больших уличных экранах покажут премьеры 2020 года. 18 сентября на кинопаркинге в Орехово-Зуеве состоится специальное событие проекта – творческая встреча с заслуженным артистом РФ Андреем Мерзликиным, который представит художественный фильм «Последнее испытание».

Начало показов в сентябре в 21:00. Вход свободный. На некоторых площадках необходима предварительная регистрация. Уточнить информацию можно на официальных интернет-страницах площадок-участников.

Проект ГАУ МО «Мособлкино» и министерства культуры Московской области «Кинопаркинг», стартовавший в июне этого года, представляет собой уличные показы в формате «автокино», где видео демонстрируется на больших экранах, а звук выводится прямо в салоны транспортных средств, а потому сеансы возможны в любую погоду.