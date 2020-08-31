РИАМО - 31 авг. Автокинотеатры Московской области продолжат работать осенью, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
В сентябре на больших уличных экранах покажут премьеры 2020 года. 18 сентября на кинопаркинге в Орехово-Зуеве состоится специальное событие проекта – творческая встреча с заслуженным артистом РФ Андреем Мерзликиным, который представит художественный фильм «Последнее испытание».
Начало показов в сентябре в 21:00. Вход свободный. На некоторых площадках необходима предварительная регистрация. Уточнить информацию можно на официальных интернет-страницах площадок-участников.
Проект ГАУ МО «Мособлкино» и министерства культуры Московской области «Кинопаркинг», стартовавший в июне этого года, представляет собой уличные показы в формате «автокино», где видео демонстрируется на больших экранах, а звук выводится прямо в салоны транспортных средств, а потому сеансы возможны в любую погоду.
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