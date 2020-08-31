РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поблагодарил за стобалльников на ЕГЭ педагогов округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В понедельник глава встретился с педагогами городского округа Люберцы, подготовившими стобалльников.

«В ходе диалога обсудили с учителями пути дальнейшего развития и совершенствования системы образования Люберец. Искренне благодарен педагогам за высокий профессионализм и верность своему делу!» - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в этом году в Люберцах 21 выпускник получил наивысший балл по итогам прошедшего ЕГЭ. Стабильно высокий показатель - у гимназии №41: всего за последние три года учреждение выпустило 11 выпускников с высшими баллами, в этом году таких учеников шесть. Среди лидеров - лицей №12, гимназия №16 «Интерес» и школа №25.

«В текущем году 1 388 юношей и девушек пойдут в выпускные классы - желаю ребятам успехов и самых высоких баллов! Будем двигаться только вперед!» - заключил Ружицкий.