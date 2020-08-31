РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. В подмосковных Люберцах 5 сентября на праздновании Дня города будут работать свыше 30 площадок, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

5 сентября Люберцы отметят 397-летие со дня основания.

«В течение дня на территории округа будет организовано 35 локальных площадок – взамен прежних больших - с культурно-развлекательными и спортивными мероприятиями для детей и взрослых. Старт праздничного дня будет дан на торжественном открытии в 10:00 памятных плит, посвященных воинам-люберчанам - героям Великой Отечественной войны. Оно пройдет на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Еще одним знаковым событием этого дня станет пуск нового колеса обозрения в парке «Наташинские пруды» в 11:00», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что 5 сентября пенсионеров ждет приятный сюрприз - открытие клуба «Активное долголетие». Кроме того, учреждения культуры подготовили для жителей разного возраста концертные программы и творческие мастер-классы. Мероприятия будут проведены на площадках перед учреждениями, в детских игровых зонах и скверах.

Впервые в Люберцах состоится книжный фестиваль имени Александра Куприна, посвященный 125-летию со дня рождения автора. Площадка фестиваля расположится на первой входной группе Центрального парка культуры и отдыха. С 12:00 на улице Звуковая начнет работу «Люберецкий вернисаж». Художники выставят свои картины, выполненные в самой разной технике, на суд зрителей.

В этот же день люберецкий художник Владимир Засыпкин передаст в дар городу свою картину «Прохождение армии Кутузова через Люберцы. 1812 год». Посмотреть эту работу можно будет в музейно-выставочном комплексе, который находится по адресу: Люберцы, улица Звуковая, дом №3.

Насыщенная спортивная программа также ждет жителей на стадионах города и в поселках. В этот день состоятся соревнования по мини-футболу, турнир по армрестлингу, теннису, выполнение нормативов ГТО. Ярким событием станет турнир по пляжному волейболу на Малаховском озере.

«В этом году мы не будем запускать традиционный салют - таковы рекомендации Роспотребнадзора. Но, несмотря на это, уверен, что люберчане останутся довольны праздничной программой. Ждем вас на наших площадках, приходите всей семьей!» - заключил Ружицкий.