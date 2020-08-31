РИАМО - 31 авг. В преддверии нового учебного школа рабочие завершили капитальный ремонт в девяти школах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В преддверии нового учебного года в Подмосковье отремонтировали девять школ. Обновленные школы уже завтра (1 сентября - ред.) откроют свои двери в семи городских округах: Волоколамск, Воскресенск, Домодедово, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск и Солнечногорск», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Между тем, до конца года в Подмосковье планируют отремонтировать еще 12 школ.

«Мы регулярно мониторим состояние образовательных учреждений, выявляем уровень износа зданий и инженерных коммуникаций. Прежде всего, в программу по проведению капремонта включаются учреждения с высоким уровнем износа. Эта работа у нас на особом контроле, важно, чтобы дети находились в комфортных и современных зданиях», - добавила Каклюгина.

В ходе ремонта школ были обновлены фасады зданий, выполнены кровельные работы, заменены инженерные коммуникации, сделана отделка помещений, приведены в порядок территории школ. Работы проводились по поручению губернатора Московской области за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новый учебный год в регионе начнется с соблюдением всех необходимых санитарных мер безопасности для противодействия распространению коронавируса.