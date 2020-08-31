РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 6 по 25 сентября будут проводить рейды, во время которых проверят наличие детских кресел в автомобилях, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Рейд «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будет проводиться 6 сентября с 16:00 до 17:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №112; 11 сентября с 18:00 до 19:00 у дома №8В в микрорайоне Белая Дача Котельников; 20 сентября с 17:00 до 18:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366; 25 сентября с 17:00 до 1:00 возле строения 2 на Парковой улице в Лыткарине», - говорится в сообщении.

Перевозка детей в возрасте до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.