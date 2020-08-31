РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Почти трехкилометровая пробка образовалась в центре подмосковного Подольска в понедельник вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 18:36 в центре округа образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до автобусной остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Индустриальная, Стекольникова, Комсомольская и других. Помимо этого, большая пробка образовалась на трассе А-107.