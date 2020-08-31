РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. В Люберцах с начала пандемии коронавируса выписали 968 человек, сообщил в понедельник заместитель главврача Люберецкой областной больницы Саид Саидов.

«В настоящее время на лечении находятся 270 пациентов, из них 55 госпитализированы в инфекционное отделение Люберец, а 215 - в другие учреждения Московской области», - сказал Саидов.

Он добавил, что на домашнем лечении находится 893 человека, выписанных - 968 больных.

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31 АВГУСТА

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Массовая вакцинация от Covid-19 начнется в РФ в ноябре-декабре. Первые поставки препарата в регионы планируются в сентябре.

- За сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 103 человека. Всего выздоровели и выписались более 51 тысячи человек.

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.