РИАМО – 31 авг. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ноябре-декабре текущего года, прививать станут людей из групп риска, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что первые партии препарата начнут поступать в регионы уже в сентябре.

«Набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам в том числе на большой популяции отслеживать все нюансы и детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна», — отметил Мурашко.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Он прошел тестирование, его безопасность была доказана. У людей, принявших участие в тестировании препарата, выработался стойкий иммунитет к коронавирусу.

В сентябре готовится к регистрации еще одна вакцина, которую разрабатывает центр «Вектор» в Новосибирске.

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31 АВГУСТА

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Массовая вакцинация от Covid-19 начнется в РФ в ноябре-декабре. Первые поставки препарата в регионы планируются в сентябре.

- За сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 103 человека. Всего выздоровели и выписались более 51 тысячи человек.

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.