РИАМО - 31 авг. Для транспортировки гостей на фестиваль «Сыр. Пир. Мир» задействовали 100 автобусов «Мострансавто», они работали бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».
Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир» прошел в Истре на прошлой неделе. Он собрал фермеров уже в пятый раз.
Автобусы доставляли гостей и участников на гастрономический фестиваль и обратно.
В салонах автобусов проводили тщательную дезинфекцию. Особое внимание уделяли ручкам дверей, поручням, валидаторам и креслам.
В этом году свою продукцию на фестивале представили более 300 фермеров и ремесленников из различных регионов России.
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