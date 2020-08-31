РИАМО - 31 авг. Для транспортировки гостей на фестиваль «Сыр. Пир. Мир» задействовали 100 автобусов «Мострансавто», они работали бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир» прошел в Истре на прошлой неделе. Он собрал фермеров уже в пятый раз.

«Транспортные средства из 14 подразделений предприятия, в том числе МАП №6 города Одинцово, МАП №8 города Химки, МАП №9 города Долгопрудный и другие, в течение четырех дней с 27 по 30 августа встречали пассажиров у железнодорожных станций Истра и Новоиерусалимская», — говорится в сообщении.

Автобусы доставляли гостей и участников на гастрономический фестиваль и обратно.

В салонах автобусов проводили тщательную дезинфекцию. Особое внимание уделяли ручкам дверей, поручням, валидаторам и креслам.

В этом году свою продукцию на фестивале представили более 300 фермеров и ремесленников из различных регионов России.