РИАМО - 31 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Елену Петушкову на пост главы управы района Текстильщики, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«Назначить Петушкову Елену Валентиновну на должность главы управы района Текстильщики города Москвы с заключением контракта на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

При этом срок нахождения на посту главы районной управы не должен превышать срока замещения указанной должности, установленного нормативными правовыми актами столицы.

Ранее Петушкова занимала пост первого заместителя главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства управы района Марьино.