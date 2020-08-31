РИАМО - 31 авг. Цветы ко Дню знаний можно купить в павильонах, которые расположены в подуличных переходах на станциях столичного метро, сообщается в Instagram-аккаунте московского транспорта.

Букеты можно приобрести на станциях «Сходненская», «Тушинская», «Беговая», «Улица 1905 года», «Китай-город», «Пролетарская», «Лермонтовский проспект» Таганского-Краснопресненской линии.

Также цветочные павильоны работают на станциях Замоскворецкой ветки — «Войковская», «Сокол», «Автозаводская», «Коломенская», «Царицыно», «Домодедовская», а также на станциях Серпуховско-Тимирязевской линии — «Алтуфьево», «Бибирево», «Отрадное», «Дмитровская», «Полянка», «Нагатинская», «Чертановская», «Пражская», «Улица Академика Янгеля», «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского».

Кроме того, праздничные букеты пассажиры могут купить на Калужско-Рижской линии метрополитена — «Свиблово», «ВДНХ», «Сухаревская», «Китай-город», «Новые Черемушки».

На Сокольнической линии цветы продаются на станциях «Черкизовская», «Преображеская площадь», на Кольцевой ветке — станция «Белорусская», а на Калининской линии — станции «Новокосино» и «Марксистская».