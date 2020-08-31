РИАМО - 31 авг. Участие в пятой Всероссийской акции «Ночь кино» в минувшие выходные приняли 235 площадок в 52 городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Акцию посетило более 30 тысяч человек. На больших экранах под открытым небом, а также в кинозалах муниципальных учреждений культуры и библиотеках, были показаны три самых кассовых российских фильма 2020 года: анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4» (режиссер Дарина Шмидт), спортивная мелодрама «Лед-2» (режиссер Жора Крыжовников) и приключенческая комедия «Холоп» (режиссер Клим Шипенко).

«Впервые в четырех городах Подмосковья (Балашихе, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Видном) кинопоказы прошли в формате «автокино» в рамках проекта ГАУ МО «Мособлкино» при поддержке министерства культуры Московской области «Кинопаркинг», — говорится в сообщении.

В общей сложности на территории региона состоялось более 700 кинопоказов.

Ежегодная акция «Ночь кино» проходит при поддержке министерства культуры РФ, Фонда кино и портала «Культура.ру», который занимается сбором и сохранением культурного наследия и традиций России.