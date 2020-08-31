РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 4,5 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник директор службы ЕДДС-112 округа Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 4 521 обращение, из них 439 касались вопросов электроснабжения, 661 – водоснабжения, 36 – отопления», - сказал Богданов.

Он добавил, что 590 обращений касались обслуживания домов и придомовой территории, 89 – освещения и 985 –работы МосОблЕИРЦ.