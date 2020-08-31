РИАМО - 31 авг. В 33 городских округах Московской области уже созданы общественные советы при парках культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Советы созданы в городских округах: Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Долгопрудный, Жуковский, Ивантеевка, Клин, Королев, Красногорск, Ленинский, Лобня, Лотошино, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павловский-Посад, Подольск, Раменский, Реутов, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Химки, Шатура, Шаховская, Щелково, Электросталь.

«Создание общественных советов позволит нам повысить уровень удовлетворенности граждан благоустройством, содержанием и услугами в парках Подмосковья», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Так, например, в городском округе Ивантеевка создан один общественный совет при городском парке, куда вошли председатель общественной палаты городского округа, директор АНО Поддержки материнства и детства «Мы – одна семья», специалисты по работе с молодежью «Комплексный молодежный центр» Ивантеевки, активные посетители парка, главный инженер МБУ «Городское хозяйство», а также представители старшего поколения.

Создан чат общественного совета для участия всех посетителей парка. В настоящее время ведется работа по установке стендов с QR кодами для вступления в чат.

Участником общественного совета может стать любой посетитель парка: многодетные родители, активисты спорта и культуры, представители молодежи и старшего поколения, а также предприниматели.