РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. В подмосковном Подольске на железнодорожных путях погибли 12 человек с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего с начала 2020 года в Подольске на железной дороге погибли 12 человек, из них два – на станции Львовская. Всего в Московской области на железной дороге в этом году погибли 175 человек», - говорится в сообщении.

Основная причина гибели - несанкционированный переход или хождение по железнодорожным путям.