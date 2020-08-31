РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» станет МУК «Музейно-выставочный комплекс», диктант пройдет 3 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Проверить знания исторических событий Великой Отечественной войны можно в 14:00 3 сентября, предварительно выбрав наиболее удобную площадку для написания теста на сайте диктантпобеды.рф. В городском округе акция пройдет на 45 площадках. Центральной станет МУК «Музейно-выставочный комплекс», - говорится в сообщении.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий отметил, что для участия в добровольном тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать ближайшую площадку.

«Уже сегодня вы можете проверить знания о событиях Великой Отечественной войны на сайте акции в ходе тренировочного теста. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!» - сказал он.

Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» запустило в месседжере Telegram чат-бот «Диктант Победы» Подмосковье» — @diktant_pobedy_bot. Игровой процесс простой: вам будут заданы 10 вопросов по истории Великой Отечественной войны, на ответ каждого отведено 25 секунд для размышления. За каждый правильный ответ начисляются бонусные баллы. По итогам игры вам покажут ваши результаты и сравнят с результатом среди других игроков.

«Диктант Победы» – это еще одна возможность вспомнить даты и события военных лет. Узнать новые факты о героическом прошлом своего Отечества. Это значит, что память о бессмертном подвиге наших героев не померкнет с годами.

На территории Подмосковья организованы более 1,2 тысячи площадок для проведения «Диктанта Победы». Московская область в 2020 году занимает первое место в Российской Федерации по их количеству.

С адресами написания диктанта в Люберцах можно ознакомится на сайте местного отделения партии «Единая Россия», а также в ходе регистрации на сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках.