РИАМО - 31 авг. Специалисты «Мосприроды» в Большом Тюриковском пруду нашли двух самок уток-мандаринок, эти птицы занесены в Красную книгу России, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».

«В мире насчитывается около 25 тысяч пар, из них 15 тысяч пар на территории России», - говорится в сообщении.

Для Москвы и европейской территории России этот вид нетипичен. Их естественный ареал обитания находится в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в основном в бассейне реки Амур.

Мандаринка вдвое меньше кряквы. Самцы имеют на голове медно-красный с зеленым и белым хохол, на щеках рыжий «воротник». Окраска самки дымчато-серая с кольцами вокруг клюва и глаз и полоской позади глаза.

Рядом с мандаринками в Большом Тюриковском пруду плавали два семейства камышниц. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы.