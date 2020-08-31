РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. В Подольске на станции Львовская выявили семерых нарушителей перехода железнодорожных путей, двоих из них привлекли к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске на железнодорожной станции Львовская на днях прошел рейд по предупреждению травматизма и смертности на железнодорожной инфраструктуре. В ходе рейда выявили семерых нарушителей перехода через железнодорожные пути, из них с пятью пассажирами проведены разъяснительные беседы, и еще двоих человек привлекли к административной ответственности», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Административно-пассажирской инспекции, администрации округа, РЖД, управления на транспорте МВД и транспортной прокуратуры, а также представители добровольных народных дружин региона.

«Именно на этом необорудованном пешеходном переходе 13 августа проходящий грузовой состав насмерть сбил человека», - поясняется в материале.