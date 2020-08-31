РИАМО – 31 авг. Российский боксер, временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин выразил недоумение по поводу самоуверенности своего бывшего соперника Диллиана Уайта, также он подтвердил с ним реванш, сообщает Газета.ru.

«Не знаю, почему Уайт так сильно уверен, что победит во второй нашей встрече. Безусловно, у нас будет реванш. Не уверен, что он победит, но посмотрим, откуда в нем столько уверенности», - сказал Поветкин.

22 августа Поветкин победил Уайта, нокаутировав его в пятом раунде.

«Что же касается Тайсона Фьюри, то, конечно, я жду боя с ним. Однако по контракту у меня прописан реванш с Уайтом, я должен фокусироваться на этом», — добавил Поветкин.