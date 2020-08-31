РИАМО - 31 авг. Больше 1,2 тысячи килограммов овощей и фруктов продали на социальной ярмарке «Ценопад», прошедшей с 25 по 30 августа в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня «Ценопад» - это визитная карточка ярмарочных мероприятий области и пример социально-ориентированной торговли. «Ценопад» ждут как производители продукции, для которых это отличная площадка реализации отечественных товаров, так и покупатели, которые стремятся приобрести свежий, качественный товар с минимальной наценкой», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В этот раз на ярмарке было организовано 39 торговых мест. Наибольшей популярностью пользовались сезонные овощи и фрукты.

Перец был по цене 70 рублей за килограмм, баклажаны — по цене 60 рублей за килограмм, репчатый лук — по цене 30 рублей за килограмм, морковь — по цене 25 рублей за килограмм, картофель — по цене 30 рублей за килограмм, также пользовались популярностью яблоки, груши и другие товары.

Большим спросом у покупателей пользовались дыни, которые можно было приобрести по 150 рублей за штуку. Также покупатели приобретали колбасные и мясные изделия – реализовано более 250 килограммов.