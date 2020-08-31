РИАМО - 31 авг. Почти 200 работников сферы образования приняли участие в ежегодной общегородской конференции педагогического состава в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Молодежном культурно-досуговом центре Реутова состоялась городская августовская конференция-собрание педагогической общественности. В ней приняли участие порядка 200 руководителей, учителей и воспитателей образовательных учреждений. Главным стало подведение итогов учебного 2019/2020 года», - говорится в сообщении.

В ходе ежегодной конференции педагогической общественности, прошедшей в этот раз под девизом «Образование Реутова – территория возможностей», Каторов перед руководителями, учителями и воспитателями образовательных учреждений поставил новые задачи на 2020/21 год, которые должны улучшить сферу образования в городе.

«В преддверии нового учебного года провели большой педсовет в рамках городской августовской конференции школьных работников и педагогов дошкольного и дополнительного образования. Подвели итоги первого опыта дистанционного обучения. Несмотря на ситуацию, нам удалось сохранить и даже нарастить качество образования, о чем говорят результаты ЕГЭ и победы наших учеников в различных конкурсах и олимпиадах», - отметил Каторов.

Он также вручил почетные грамоты министерства образования Московской области и благодарственные письма главы Реутова лучшим педработникам.

«Поздравляю учителей, родителей и школьников с наступающим 1 сентября и желаю пронести через новый учебный год творческий запал, энергию, жажду знаний, реализации всех планов и, конечно же, здоровья, чтобы на все хватило сил», - подытожил Каторов.