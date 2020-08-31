РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Минблагоустройства Подмосковья проверило запасы противогололедных материалов в Подольском комбинате благоустройства, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Министерство благоустройства Московской области совместно с комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска провели проверку готовности МБУ «ПКБ» к работе в осенне-зимний период. В частности, они проверили подготовку к эксплуатации специализированной техники, проверили запасы противогололедных материалов, формирование дежурных бригад, наличие маршрутов движения», - говорится в сообщении.

В настоящее время комбинат обслуживает более 1,61 миллиона квадратных метров общественных территорий. В автопарке предприятия порядка 50 единиц специализированной техники.