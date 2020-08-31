РИАМО - 31 авг. В столице начали проводить дорожные работы на 15-м километре МКАД и Нижегородской эстакаде, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В этих местах будет плотно. Учитывайте при планировании поездок», — отмечается в материале.

Пробки в столице вечером в понедельник составят 6-7 баллов. Основные заторы будут на внешней стороне МКАД, на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе перед МКАД.

Скопление машин также ожидается на Волоколамском и Рязанском шоссе, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады.

Крупных перекрытий в понедельник не запланировано.