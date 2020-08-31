РИАМО - 31 авг. В Подмосковье завершилась летняя оздоровительная кампания, за время которой отдохнуло свыше 100 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В этом году в Подмосковье оздоровились 100 740 детей, из которых 23 907 детей, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Отдых был организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В Подмосковье проживает порядка 684 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из них около 86 тысяч детей находятся в трудной жизненной ситуации.

Из-за пандемии коронавируса кампания в этом году началась с 15 июля и состояла из двух смен. Их наполняемость не превышала половину от нормы.

В первую смену в Московской области работали 49 оздоровительных организаций, во вторую смену - 483 лагеря.