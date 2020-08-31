РИАМО - 31 авг. 1 и 2 сентября после годового перерыва в репертуар 82 сезона театра «Сатирикон» возвращается спектакль Лондон-шоу «Пигмалион», говорится в сообщении пресс-службы культурного заведения.

Константин Райкин добавил в спектакль киношный эффект – черно-белые пластические эпизоды на улицах Лондона под музыку из фильмов Чарли Чаплина.

«В одной из таких немых сцен сам профессор Хиггинс в фантазии Элизы предстал в хрестоматийном образе Чаплина с его котелком, тросточкой и семенящей походкой. Панорама Лондона и «великий немой» украсили историю гордой замарашки с ее победным убеждением: леди отличается от цветочницы не тем, как она себя держит, а тем, как с ней себя держат!» - говорится в сообщении.

В спектакле заняты Артем Осипов, Елизавета Мартинес Карденас, Григорий Сиятвинда, Денис Суханов, Лика Нифонтова, Агриппина Стеклова и другие.

Сезон в «Сатириконе» стартовал после перерыва в пять месяцев.

«Такого «антракта» не происходило за все 80 лет истории «Сатирикона». За этот период мы остро почувствовали, как мы нужны друг другу и как нам нужен зритель», — добавил худрук театра Константин Райкин.