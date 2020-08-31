РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. К новому учебному году готовы 97 образовательных учреждений Люберец, они начнут свою работу с соблюдением новых требований безопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял участие в еженедельном заседании правительства Московской области в режиме видео-конференц-связи. Участники заседания обсудили ряд актуальных тем: готовность образовательных учреждений к новому учебному году, работу с обращениями и предложениями жителей, стандарты работы с инвесторами и пути улучшения инвестиционного климата в Подмосковье.

«Образовательные организации начнут свою работу с соблюдением новых требований безопасности. С 1 сентября все ученики начальных классов и дети льготных категорий будут получать бесплатные горячие завтраки или полдники – это 16 549 ребят. Традиционные праздничные линейки пройдут на открытом воздухе», - сказал глава Люберец.

По словам Ружицкого, в городском округе Люберцы все 97 учреждений готовы к новому учебному году.

В рамках заседания отдельно остановились на вопросах развития бизнеса.

«С начала текущего года в округе создано 899 новых рабочих мест, объем инвестиций за первое полугодие составил порядка 12,7 миллиарда рублей. Делаем все, чтобы Люберцы стали территорией для благоприятного инвестирования и ведения бизнеса!» - отметил Ружицкий.

Сегодня на территории городского округа Люберцы действуют 17 537 субъектов МСП и 13 крупных обрабатывающих организаций, в которые входят предприятия ОПК, машиностроения, пищевой и легкой промышленности.