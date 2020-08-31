РИАМО - 31 авг. Средняя цена на билет в российский кинотеатр с 2000 по 2018 год возросла в 14,5 раза, с 18 рублей до 261 рубля, сообщает оргкомитет Всероссийской переписи населения.

В 2019 году кинотеатры посетили 219,4 миллиона зрителей, а сборы от просмотров составили 55,5 миллиарда рублей. На долю российского кино пришлось 12,3 миллиарда рублей: его посмотрело свыше 50 миллионов жителей страны.

«Так, в 2000 году посещение кинозала в России стоило в среднем 18 рублей, в 2010 году — уже 162 рубля, в 2016 и 2017 годах — 258 рублей, а в 2018 году — 261 рубль», — говорится в сообщении.

Киноаудитория России преимущественно женская (доля женщин — 55%). Средний возраст кинозрителя — 28 лет, а самая многочисленная возрастная группа — 25–34 года (32,5%, то есть каждый третий посетитель кинотеатров). Для сравнения: доля аудитории в возрасте 12–17 лет составляет 16,1%; 18–24 лет — 26,8%; 35–44 лет — 16,9%; старше 45 лет — 7,8%.

Если посмотреть на статистику Росстата, можно раскрыть секрет популярности кинотеатров у аудитории 25–34 лет. Просто это наиболее многочисленная часть населения страны. Для сравнения: в 2017 году в возрасте 19 лет в России было 666 тысяч мужчин и 646 тысяч женщин; в возрасте 29 лет — 1,3 миллиона мужчин и 1,2 миллиона женщин; в возрасте 49 лет — уже 824 тысячи мужчин и 921 тысяча женщин.

Более точные данные о половозрастном составе населения современной России и потенциальных посетителях кинотеатров разных возрастов можно будет получить по результатам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года. Информация позволит сделать выводы и прогнозы, например, относительно изменений доли семейных зрителей кинотеатров.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».