РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 авг. В подмосковной Балашихе на Московском бульваре произошло дорожно-транспортное с участием несовершеннолетнего пешехода, в результате аварии семилетний ребенок получил телесные повреждения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 30 августа в 18:00 недалеко от дома №1А по улице Московский бульвар.

«Водитель автомобиля Ford Fusion, двигаясь со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Звездная по Московскому бульвару в районе дома 1А, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который неожиданно для водителя выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП получил телесные повреждения семилетний пешеход», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят родителей при переходе проезжей части не допускать спешки, объяснять ребенку свои действия, обращать внимание юного участника дорожного движения на правила безопасного поведения вблизи проезжей части.

«Строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, что личный пример – самая доходчивая форма обучения!» – добавляется в сообщении.

Госавтоинспекторы также призвали водителей быть предельно внимательными при передвижении в местах возможного появления детей (спортивные, детские площадки, парки, скверы, дворы и так далее), при обнаружении маленьких участников дорожного движения, играющих вблизи проезжей части, необходимо двигаться со скоростью, позволяющей в случае их неожиданного выхода на дорогу предотвратить дорожно-транспортное происшествие.