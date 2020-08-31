РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Три образовательных учреждения подмосковного Подольска вошли в рейтинг лучших школ Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Министерство образования Подмосковья опубликовало рейтинг лучших школ региона. В него вошли 512 образовательных учреждений Московской области, в том числе три образовательных учреждения городского округа Подольск. Так, на 18 месте — лицей №23, на 75 месте — гимназия имени Подольских курсантов микрорайона Климовск, на 92 месте — лицей № 26», - говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге занял «Физтех-лицей» имени Капицы городского округа Долгопрудный. Также в пятерку лучших школ Подмосковья в 2020 году попали областная гимназия имени Примакова в Одинцовском округе, физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Дмитровская гимназия «Логос» и Королевский лицей научно-инженерного профиля.