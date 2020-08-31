РИАМО - 31 авг. Пассажирам столичного метро и МЦК начнут раздавать воду из-за аномальной тридцатиградусной жары, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Бесплатную воду получат пассажиры станций «Фили», «Технопарк», «Выхино» и «Багратионовская», а также семь станций МЦК: «Андроновка», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Коптево», «Стрешнево» и «Лихоборы», — отмечается в материале.

Ведомство призвало москвичей быть внимательнее к своему здоровью и беречь себя в такую жаркую погоду.

Температура воздуха в столице повысилась до плюс 30 градусов в понедельник в 14:00 на метеостанции ВДНХ. Уже во вторник жара в Московском регионе спадет.