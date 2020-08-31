РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 авг. Щелковские полицейские совместно с председателем Общественного совета при МУ МВД России «Щелковское» Кариной Кашинцевой провели профилактическую беседу для детей в культурно-спортивном комплексе «Мальцево», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия - профилактика основных правил личной безопасности, пропаганда здорового образа жизни, а также правовое воспитание подрастающего поколения.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали о том, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, какие виды наказаний могут нести несовершеннолетние, совершившие правонарушение, порекомендовали отдавать предпочтение активным играм и спорту, быть бдительным при общении в сети Интернет», - говорится в сообщении.

Кроме этого, ребятам рассказали о работе следователей, полицейских-психологов, экспертов-криминалистов, сотрудников кинологической и патрульно-постовой службы полиции.

Также полицейские провели обучающую квест-игру «Юные следователи». Участвующим была дана возможность проверить свое внимание и логику, найти улики, вычислить злоумышленника и самостоятельно раскрыть преступление.