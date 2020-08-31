РИАМО - 31 авг. Двадцать восьмой театральный сезон откроется в столичном «Театре Луны» 10 сентября показом легендарного спектакля «Ночь нежна» по роману Ф.С. Фицджеральда в постановке художественного руководителя театра, народного артиста России Сергея Проханова, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.
Этот спектакль уже больше 20 лет идет в театре и его по праву можно назвать визитной карточкой театра.
В этот же день состоится сбор труппы, на котором подведут итоги прошлого сезона, обсудят планы на будущее и объявят лауреатов ежегодной внутритеатральной премии «Ромашка».
Также 24 сентября зрители смогут увидеть другую работу Сергея Проханова – спектакль «Маки», премьера которого состоялась в прошлом сезоне, но из-за пандемии он был сыгран всего шесть раз.
Эта постановка рассказывает о матче за звание чемпиона мира между величайшими шахматистами – кубинцем Хосе Раулем Капабланкой и Александром Алехиным.
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