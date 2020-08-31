РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Акты вандализма регулярно повторяются на территории парка Сказок подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Уважаемые люберчане, к сожалению, все чаще и чаще на территории парка Сказок происходят акты вандализма. Ниже приведена неутешительная статистика за последний месяц на площадке с домиком Миши: декоративной фигуре «Миша» меняли глаза пять раз, декоративный улей ремонтировали два раза, декоративная фигура «Маша» реставрировалась два раза, декоративные деревья ремонтировали четыре раза, обшивку домика восстанавливали более 15 раз», - говорится в сообщении.

Видео с камер наблюдения подтверждают, что портят имущество дети из близлежащих домов в возрасте от 6 до 10 лет. Данная площадка является исключительно декоративной и не предназначена для игр.

«Очень просим родителей следить за детьми и объяснить им правила поведения на детских игровых и декоративных площадках», - завершается в сообщении.