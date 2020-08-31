РИАМО - 31 авг. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Московской области поблагодарили медицинских и социальных работников за помощь жителям Подмосковья в период пандемии коронавируса, организовав «Рейс благодарности» на теплоходе «Союз», сообщается на официальном сайте ОНФ.

«Рейс благодарности» по каналу имени Москвы продолжался более трех часов. Участники мероприятия увидели уникальный архитектурный ансамбль, памятник истории и архитектуры – Северный речной вокзал Москвы – порт пяти морей, почтили память погибших медицинских и социальных работников под гудок теплохода.

«Рейс благодарности» – это рейс для хороших людей, которые, несмотря ни на что, во главу угла поставили человеческую жизнь. Врачи, медсестры, соцработники – все стояли на передовой во время пандемии. Работали практически без сна и отдыха. И сегодня мы им сказали большое спасибо за их тяжелый труд», – отметила глава регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Она подчеркнула, что очень важно сохранять в сознании понимание того, что врачи и соцработники, работавшие в тяжелое время пандемии, являются героями. Они отдали свою жизнь служению профессии.