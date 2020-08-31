РИАМО - 31 авг. В Мелихове в музее-заповеднике А.П. Чехова 5 сентября пройдут соревнования рыболовов и фестиваль «Таксы Чехова», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Чехов любил рыбачить, ему нравилось запускать молодь в водоем и наблюдать за стайками карасей. Иногда, поймав рыбу, писатель отпускал ее обратно в воду. Ему нравился сам процесс рыбалки.

«При поддержке «Климовского рыболовного клуба» пройдет соревнование рыболовов. На пруду усадьбы Кувшинниковой не ради наживы, а на спортивный интерес 10 профессионалов и любителей рыбной ловли будут соревноваться на самый большой улов или самую крупную рыбу», — отмечается в материале.

Соревнования начнутся в 11:00. Всю пойманную рыбу участники пообещали отпустить, чтобы соблюсти традиции Чехова.

Также прозаик любил своих двух такс, которых звал Бром Исаевич и Хина Марковна, поэтому в Мелихове проведут фестиваль «Таксы Чехова». Это мероприятие запланировано на 13:00.

Десятки питомцев примут участие в мероприятии и продемотрируют умение держаться на подиуме. Гости фестиваля смогут сделать оригинальную фотосессию с собаками, узнать об особенностях породы, купить оригинальные сувениры и поделки, а также поучаствовать со своими питомцами в веселых конкурсах.