РИАМО - 31 авг. В Подмосковье завершили ремонт и профилактические работы на всех участках тепловых сетей из-за которых в жилых домах планово отключали горячую воду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Между тем, ремонт на участках тепловых сетей, связанный с подготовкой к отопительному сезону без отключения горячей воды, продолжится до 15 сентября.

«Во время отключений проходили профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволит в будущем избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», – подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Горячая вода до конца текущего дня должна вернуться в более чем 33 тысячи многоквартирных домов и объектов социальной сферы населением порядка 5,5 миллиона человек.

В большинстве домов горячее водоснабжение уже восстановлено, за исключением восьми котельных-должников, которые были отключены за долги за газ поставщику ресурсов ООО «Газпром межрегионгаз Москва», пять из них – в Солнечногорске.

Горячую воду отключали в Московском регионе со 2 июля до 31 августа, но не более чем на 14 дней в каждом доме.