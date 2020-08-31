РИАМО - 31 авг. Открытие нового Дома культуры состоялось в ЗАТО Молодежный, объект построен в рамках национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Московской области Елена Харламова, народный артист СССР Максим Дунаевский, председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов и глава ЗАТО Молодежный Виктор Юткин.

«Пять лет назад здание было передано из Минобороны на баланс городского округа, но строительство нового ДК стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». В общей сложности строительство обошлось в 229 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Новый Дом культуры — самое крупное учреждение культуры в ЗАТО. 10 лет кружки в нем не работали, а теперь новое здание ежедневно могут посещать 280 человек. Для гостей будут отрыты девять клубных формирований: театральный, хореографический, вокальный, мастерская изобразительного и декоративно-прикладного искусства, клуб по интересам, фото искусство, вокально-инструментальный ансамбль, радиокружок, кружок скоростного приема-передачи радиограмм.

Новый объект сегодня представляет собой многофункциональный центр, который совмещает функционал учреждения культуры (проведение концертов, выставок, спектаклей, кинопоказов), образовательного центра (проведение мастер-классов, организация методической помощи, курсов, творческих студий, мастерских), и общественного пространства (организация досуга, дискуссионных клубов).

В новом ДК количество посещений зрителей культурно-массовых мероприятий и участников клубных формирований увеличится до 40 тысяч человек в год – это в полтора раза больше, чем в прежнем Доме офицеров.

В нем создан зрительный зал на 200 мест, где теперь будут проходить не только массовые мероприятия, но и кинопоказ, которого раньше здесь не было. Первый фильм об истории Молодежного покажут 9 сентября — в день открытых дверей.

Мероприятия также будут проходить и на прилегающей территории, где сформировано общественное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий, обустроены пешеходные дорожки и тротуары, паркинг. Впервые рядом с домом культуры открыт фонтан. Названия ему пока нет, но в день открытых дверей, название ему выберут по результатам конкурса, объявленного в социальных сетях.