РИАМО - 31 авг. Перед новым учебным годом в Московской области завершили масштабную работу по подготовке дорожной инфраструктуры около школ, гимназий, детских садов и вузов, отремонтировали дороги, обновили разметку и обустроили пешеходные переходы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«К началу нового учебного года дорожные службы Подмосковья отремонтировали 70 участков региональных дорог протяженностью свыше 200 километров, которые ведут к детским садам, школам и учреждениям среднего и высшего образования. Также для улучшения безопасности обновили разметку на 1,4 тысячи пешеходных переходах возле школ и детских садов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Особое внимание уделено безопасности подходов и пешеходных переходов к образовательным учреждениям — за два года привели в нормативное состояние порядка 500 пешеходных переходов на региональных и муниципальных дорогах, где был реализован комплекс мероприятий. Построили новые тротуары, линии наружного освещения, установили дорожные знаки на флуоресцентной основе, пешеходные ограждения, светофорные объекты типа Т-7, искусственные дорожные неровности.

Кроме того, в Подмосковье обследовали 400 пешеходных переходов, после чего у некоторых образовательных учреждений было скорректировано расположение существующих переходов, согласно привычным маршрутам школьников.

В ведомстве подчеркнули, что выполнение работ контролируется через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) — все пешеходные переходы оцифрованы и внесены в систему для обеспечения системного мониторинга их состояния.