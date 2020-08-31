РИАМО - 31 авг. Порядка 320 концертных программ проведут в столице 5 и 6 сентября, среди них покажут 20 кукольных спектаклей от лауреатов «Золотой маски», 24 мюзикла, а также множество джазовых номеров, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этом году праздник посвятят музеям, будет много познавательных развлечений для всей семьи.

«Представления покажут на более 20 городских и парковых площадках. Вход на праздник и участие во всех событиях бесплатны. В расписании возможны изменения», — говорится в сообщении.

Кукольные спектакли представят театр «Кукольный дом» из Пензы, театры Karlsson Haus, «Тормашки» и «Открытое пространство», «Чемоданчик» из Костромы, «Добрый жук», Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова, театр «Котофей», творческое объединение «Таратумб» и другие. Они будут выступать на 13 городских окружных площадках. За два дня пройдет 20 кукольных представлений.

Московские театры тоже подготовили свои работы. Театры имени М.А. Булгакова, «Парабазис», «ДаМы» и Пушкинский музыкальный театр выступят со своими пектаклями.

Концерты и спектакли будут идти в постоянном режиме в «Кузьминках», Саду им. Баумана, «Усадьбе Воронцово», «Сокольниках», «Северном Тушине», Измайловском, Перовском и «Певческое поле».

Праздник пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Для входа на городские площадки потребуется регистрация на официальном сайте Дня города.