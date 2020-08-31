РИАМО - 31 авг. Более 70 аппаратов ультразвуковой диагностики закупили в больницы Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Современная и качественная диагностика лежит в основе правильной постановки диагноза и назначения лечения. Ранее мы поставили в наши больницы 42 аппарата УЗИ, теперь закупили еще 74. Это позволит сделать ультразвуковые исследования более доступными для жителей региона», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В ближайшие месяцы аппараты поступят в 44 больницы Московской области, включая Видновскую, Ивантеевскую, Одинцовскую, Щелковскую больницы и Московский областной онкологический диспансер.