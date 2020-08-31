РИАМО - 31 авг. Дмитрий Трушков, который ранее возглавлял филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке, назначен на должность генерального директора АО «Воскресенские минеральные удобрения», говорится в сообщении пресс-службы АО «ОХК «Уралхим».

На пост директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирово-Чепецке назначен Анатолий Шаблинский, до этого занимавший должность генерального директора АО «ВМУ».

«Ротация кадров проведена с целью повышения эффективности производственного процесса на площадках холдинга «Уралхим», — отмечается в материале.

Дмитрий Трушков с 2003 года работал на различных инженерных и менеджерских должностях в энергетических компаниях Кирова. В 2011-2013 годах возглавлял «Кировский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов». Руководил реализацией одного из крупнейших инвестиционных проектов на территории Кировской области и крупнейшего проекта в Кирово-Чепецке стоимостью 8,3 миллиарда рублей: «Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ».

С 2013 по 2016 год он занимал должность директора Кировского филиала «Т Плюс». С 2016 по 2018 год руководил «Самарским» филиалом «Т Плюс». С 2018 года – директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке.

Анатолий Шаблинский имеет обширный опыт руководящей работы. С 1996 по 2012 год занимал ряд должностей в ОАО «Гомельский химический завод». С 2012 по 2014 год являлся главным инженером компании «Гипспромресурс», а с 2014 по 2017 годы возглавлял белорусское предприятие нефтехимической отрасли.

С июня 2017 года — генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения». В 2019 году вошел в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», организованный ИД «Коммерсантъ» и Ассоциацией менеджеров России.

Генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» Сергей Момцемлидзе поблагодарил Шаблинского и Трушкова за хорошую работу и отличные показатели, а также прокомментировал основные направления деятельности топ-менеджеров на новых местах.