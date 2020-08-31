РИАМО - 31 авг. Второго сентября с 20:00 на 6 часов в центре перекроют проезд от Звонарского до Сандуновского переулков, там будут снимать кино, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Правда, как бы мы не хотели поделиться с вами деталями, создатели фильма не захотели нам рассказывать, о чем лента. Поэтому спойлеров не дадим, не бойтесь», - говорится в сообщении.

Участок освободят для проезда в 02:00 3 сентября.

Водителей попросили объезжать этот участок дороги.