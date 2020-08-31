РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. В городском округе Подольск за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 4 004 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Московской области за минувшие выходные выявили 311 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 146 случаев – за минувшие сутки.

«В Подольске выявили пять новых случаев коронавируса. Всего в округе выявили 4 004 случая заболевания», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 187 человек. Выздоровели и выписались 51 523 человека.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.