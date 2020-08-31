РИАМО - 31 авг. Необычный оперный концерт на сцене у воды в парке Реутова дали солисты Большого театра и ведущие артисты жанра, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Произведения Бизе, Верди, Оффенбаха, Россини и других композиторов, а также русские и украинские народные песни исполнили для поклонников оперного искусства солист Большого театра, лауреат международных конкурсов Илья Селиванов, лауреат международных премий, лауреат премии правительства Москвы в области культуры Дарья Вуйчик и солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Цветана Омельчук», - отмечается в сообщении.

Концерт «Искусство без границ» для жителей и гостей Реутова состоялся в парке «Фабричный пруд», вход был совершенно бесплатным. Организаторы пообещали продолжить практику подобных концертов.

«В нашем городе летние концерты классической музыки уже успели стать доброй традицией. В этом году мы столкнулись с необычными обстоятельствами, которые безусловно внесли свои коррективы в размеренную и насыщенную культурными событиями жизнь, но несмотря на это – искусство не имеет границ, что еще раз доказали наши исполнители, приехавшие к нам из разных театральных трупп», - сказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасия Николаенко.