РИАМО - 31 авг. С началом реализации интенсивной программы обучения в Театральной школе имени Олега Табакова в сентябре начнется отбор абитуриентов на следующий год, сообщил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
Московская театральная школа Олега Табакова стала первым в России театрально-образовательным экспериментом, в рамках которого образовательное учреждение объединит программы среднего общего образования с высшим по специальности «Актерское искусство».
Ученики, закончившие Московскую школу Олега Табакова до начала экспериментальной программы, смогут вернуться, чтобы получить диплом о высшем образовании, добавил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
«Это очень сложный процесс, для этого должна быть подготовлена программа. Мы уже активно ведем работы в данном направлении», — сказал Кибовский.
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