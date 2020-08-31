РИАМО - 31 авг. С началом реализации интенсивной программы обучения в Театральной школе имени Олега Табакова в сентябре начнется отбор абитуриентов на следующий год, сообщил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

«Уже в сентябре мы начинаем подготовку и набор абитуриентов на следующий год. У нас определены города, куда мы поедем. Нас ждет огромная работу по отбору ребят со всей страны», — сказал Машков.

Московская театральная школа Олега Табакова стала первым в России театрально-образовательным экспериментом, в рамках которого образовательное учреждение объединит программы среднего общего образования с высшим по специальности «Актерское искусство».

Ученики, закончившие Московскую школу Олега Табакова до начала экспериментальной программы, смогут вернуться, чтобы получить диплом о высшем образовании, добавил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Это очень сложный процесс, для этого должна быть подготовлена программа. Мы уже активно ведем работы в данном направлении», — сказал Кибовский.