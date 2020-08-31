РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Рейды по выявлению нетрезвых водителей проведут сотрудники ГИБДД Люберец с 5 по 26 сентября, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактический рейд «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будет проводиться с 5 по 26 сентября. Время проведения - с 22:00 до 23:00, 19 сентября - с 23:00 до 00:00», – говорится в сообщении.

Первый рейд стартует 5 сентября по адресу: Котельники, Новоегорьевское шоссе, 1 километр. Следующий рейд проведут 12 сентября у дома №9 на Октябрьском проспекте Люберец. 19 сентября рейд состоится по адресу: Люберцы, улица Инициативная, дом №5/1. 26 сентября инспекторы будут дежурить у строения №9У на улице Степана Степанова в Лыткарине.